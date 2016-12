Sciame sismico nel Chianti, scosse sentite anche a Firenze

12:22 - Due scosse sono state registrate nella zona del Chianti, con epicentro tra i Comuni di Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa e San Casciano Val di Pesa (Firenze). I terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione nel Chianti e anche a Firenze. La prima scossa è stata di magnitudo 3.3, mentre la seconda di 3.7. Anche quest'ultima è stata avvertita distintamente nel capoluogo toscano.

La gente è stata svegliata dal terremoto e diverse persone sono uscite in strada nel Chianti. L'epicentro del terremoto è indicato tra le località Romita e Bargino, piccoli centri a meno di 20 km da Firenze. Al momento non ci sono state richieste di intervento, né sono arrivate segnalazioni di danni.



Notte in auto dopo le scosse - Notte fuori casa per tanti abitanti del Chianti che, allarmati dal terremoto, hanno preferito dormire in auto, concentrandosi in posteggi e in vasti spazi all'aperto. Non si registrano tuttavia danni e non ci sono specifiche richieste di intervento ai vigili del fuoco. A San Casciano e Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) molti si sono organizzati, pronti a lasciare le case, dormendo vestiti e preparando borse con i beni essenziali da portare via in caso di fuga. La popolazione del Chianti ha già vissuto di recente l'intenso sciame sismico del dicembre 2014.



Paura anche a Firenze, specie ai piani più alti dei palazzi. Il terremoto è stato avvertito anche a Siena, a Empoli e nella piana verso Prato. Al 115, nella notte, sono arrivate numerose telefonate di cittadini che chiedevano come comportarsi ma nessuno ha fatto richieste di intervento.