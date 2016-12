14:52 - "Se mi fossi sentito unico responsabile, non sarei andato al dibattimento in un processo come questo". Lo ha detto Francesco Schettino rispondendo a un legale di parte civile, l'avvocato Fabio Targa di Padova, che gli chiedeva delle responsabilità di altri soggetti nel naufragio della Concordia. "Nessuno mi ha mai detto che uno o due radar della Concordia non funzionassero", ha poi sottolineato Schettino.