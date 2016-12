Salvabanche, i risparmiatori protestano a casa Boschi con cartelli e striscioni

Hanno protestato davanti alla casa della famiglia del ministro Maria Elena Boschi a Laterina (Arezzo) alcune decine di risparmiatori che ritengono di essere vittime del decreto salvabanche . I manifestanti hanno esposto cartelli e striscioni per contestare il decreto e chiedere la restituzione dei loro soldi. I partecipanti hanno rumoreggiato con fischietti e tamburi per circa mezz'ora, poi si sono trasferiti in corteo nel centro di Laterina.

Una volta in paese, i risparmiatori hanno ricevuto la benedizione del parroco don Mario Ghinassi che, al termine della messa, è uscito dalla chiesa per incontrarli sul sagrato. Qualcuno ha chiesto che cosa gli abbiano potuto dire i Boschi, frequentatori della parrocchia, nel confessionale. Ma don Mario, sorridendo, ha replicato: "Eh no, per la confessione c'è il segreto". Prima di benedire i presenti, il sacerdote ha rivolto loro parole di vicinanza riferendosi ai problemi che gli sono stati esposti, in particolare per la perdita dei risparmi affidati alle loro banche.