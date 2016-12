11:52 - Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita a Stabbia di Cerreto Guidi, vicino a Empoli. La vittima è un marocchino di 47 anni, mentre il ferito, non in pericolo di vita, è un connazionale di 35, attualmente ricoverato con trauma cranico. A trovarli a terra sono stati i carabinieri, chiamati alle 4 del mattino per sedare una rissa. Entrambi avevano ferite d'arma da taglio al capo.