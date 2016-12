Rissa sul volo Ryanair per Malta, il comandante costretto ad atterrare a Pisa: 4 arresti

A nulla è servito l'intervento del personale di bordo per cercare di placare gli animi e sedare una rissa scoppiata, non si sa per quale motivo, sul volo Ryanair partito da Bruxelles e diretto a Malta. Il comandante è stato costretto ad atterrare a Pisa, dove la polizia ha effettuato 4 arresti. Il filmato di un passeggero.