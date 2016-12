Rissa dopo un incidente a Livorno: identificati gli aggressori

Avevano preso a calci e pugni l'autista di un autobus dopo un banale incidente, a maggio. Oggi, grazie alle riprese di un passante circolate sul web, i due aggressori sono stati rintracciati dalla polizia municipale di Livorno. Come si vede dalle immagini, l'autista era sceso per la constatazione del danno, quando gli uomini hanno cominciato ad aggredirlo. Per questo, ora dovranno rispondere all'accusa di minacce e lesioni aggravate.