Reggello, morta la bimba di 18 mesi che si era smarrita con la nonna

E' morta, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la bimba di 18 mesi che era stata ritrovata domenica scorsa, in gravissime condizioni, insieme alla nonna di 63 anni. Quest'ultima si era persa nei boschi di Reggello (Firenze), dopo essere uscita per una passeggiata portando con sé con la nipotina in carrozzina. Per la piccola nel primo pomeriggio era stato avviato l'accertamento di morte cerebrale, che si è concluso in serata.