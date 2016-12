Recuperato nell'Arno a Pisa il corpo della 16enne scomparsa da casa

18:46 - E' di Martina Del Giacco, la sedicenne scomparsa da casa domenica 9 novembre, il cadavere ripescato nell'Arno a Pisa. Decisivo per il riconoscimento della ragazzina il colore dei capelli, ma anche altri particolari come le scarpe indossate, il piercing e un anello.

Per stabilire le cause della morte sarà prima effettuato un esame esterno della salma da parte del medico legale; successivamente, se necessario, si procederà anche all'autopsia. Fin dalla scomparsa della ragazza, l'ipotesi che potesse togliersi la vita era stata temuta per via di alcuni messaggi lasciati o inviati dalla giovane.