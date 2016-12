Reagisce a scherzo e gli dà fuoco

Avrebbe dato fuoco a un operaio in reazione a uno scherzo fattogli dalla stessa vittima. E' quanto ricostruito dai carabinieri dopo che un 51enne è stato ricoverato, in gravi condizioni, al centro grandi ustionati di Cesena. I fatti sarebbero accaduti il 9 ottobre in una carrozzeria di Figline Valdarno (Firenze). Fermato per tentato omicidio un 45enne che inizialmente avrebbe cercato di far passare quanto accaduto per un incidente sul lavoro.