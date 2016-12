Rave party a Firenze, feriti e arresti dopo scontro agenti-anarchici: molotov contro una caserma

Alcune bombe molotov sono state lanciate all'alba contro una caserma dei carabinieri in via Aretina a Firenze . Nello scoppio le fiamme hanno annerito la facciata dell'edificio e bruciato il motore esterno di un condizionatore, ma non hanno fatto feriti. L'episodio potrebbe essere legato a un intervento di poche ore prima delle forze dell'ordine, che hanno arrestato tre persone che avevano organizzato un rave party non autorizzato in una villa disabitata.

Rave party, arresti e bombe, la ricostruzione - Nella notte tre anarchici, due uomini e una donna, vengono catturati fuori da uno stabile abbandonato in lungarno Generale dalla Chiesa, dove è in corso una festa con una cinquantina di persone. Una pattuglia dei carabinieri interviene dopo aver notato un uomo che fa pipì per strada. Una volta scesi dall'auto per identificarlo, i militari vengono però subito circondati da altre persone che si trovano lì per la festa. Poco dopo arrivano pattuglie di carabinieri, polizia e polizia municipale e l'operazione culmina con i tre arresti e oltre dieci agenti feriti e medicati in pronto soccorso.



Intorno a mezzanotte alcune decine di anarchici si radunano sotto la questura, dove sono stati portati i loro compagni arrestati, e vengono controllati da un cordone di agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti si allontanano comunque senza provocare disordini. Alcune ore dopo però, intorno alle 5 del mattino, quattro molotov vengono lanciate contro la stazione dei carabinieri di Rovezzano, non lontano dal luogo dove era in corso la festa.