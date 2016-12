Rapine in villa, anziano aggredito e legato 30 ore: salvato dal fratello

11:37 - Ha rischiato di finire in tragedia a Sarzana nello Spezzino una rapina in villa. Un uomo di 78 anni è stato aggredito e legato al letto mani e piedi da una coppia di ladri e salvato dal fratello dopo oltre trenta ore di sequestro. Quando il fratello lo ha liberato era sotto shock: "Pensavo di non farcela gli ha detto". L'uomo, residente in una villetta a Falcinello, è stato ricoverato in ospedale in osservazione.

Come riporta La Nazione, l'anziano è stato sorpreso nel sonno nella notte di giovedì da due malviventi e immobilizzato. Il bottino dei ladri, penetrati in casa dopo aver smontato una persiana, è stato davvero esiguo: poche centinaia di euro.



L'uomo, originario di Volterra, è stato tratto in salvo dal fratello che, arrivato nell'abitazione sabato attorno alle 11 per pranzare con lui e dopo aver suonato al campanello della porta senza ottenere risposta, ha aperto con la propria chiave, trovandosi di fronte il 78enne, immobilizzato a un letto di metallo con del nastro adesivo. L'uomo è stato ricoverato in osservazione all'ospedale di Sarzana. Sull'episodio indagano i carabinieri.