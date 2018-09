Ragazza violentata a Firenze, Salvini: "Castrazione chimica"

"Le bestie che stuprano meritano pene esemplari e, come in altri Paesi europei, la sperimentazione della castrazione chimica". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, riferendosi alla studentessa 21enne di origini orientali violentata la scorsa notte sotto il ponte del Varlungo a Firenze. Come ricorda il vicepremier, per lo stupro "la polizia ha fermato un 25enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti".