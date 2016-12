Protesta degli ultras, il questore annulla la partita Pisa-Vigo

L'amichevole Pisa-Celta Vigo, in programma stasera, è stata annullata. Lo ha deciso il questore Alberto Francini d'intesa "con l'unico dirigente che è stato possibile reperire, il direttore generale Fabrizio Lucchesi". Centinaia di tifosi hanno risposto all'appello degli ultras di andare sotto l'hotel coi giocatori pisani per impedire che raggiungessero lo stadio. Ciò per protestare contro la proprietà del club, in contrasto con l'allenatore Gattuso.