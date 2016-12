8 novembre 2014 Protesta degli alluvionati a Carrara Momenti di tensione davanti al Comune La polizia ha effettuato delle cariche di alleggerimento per impedire che i manifestanti occupassero il municipio Tweet google 0 Invia ad un amico

19:08 - Forte tensione davanti al Comune di Carrara dove circa 2mila persone, quasi tutti alluvionati, si sono riuniti chiedendo le dimissioni del sindaco Angelo Zubbani e dell'intera giunta. La polizia ha dovuto effettuare delle cariche di alleggerimento per impedire che i manifestanti occupassero il municipio. Gli animi si sono surriscaldati quando il sindaco si è affacciato per parlare con chi protestava affermando che l'amministrazione non ha colpe.

Per evitare che i manifestanti arrivassero al contatto fisico con Zubbani è dovuta intervenuta la polizia che ha protetto il primo cittadino e poi lo ha fatto allontanare. Gli alluvionati hanno occupato la sala consiliare, mentre fuori sono stati accesi anche dei fumogeni.