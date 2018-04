Professore bullizzato a Lucca, tre studenti saranno bocciati

Saranno sospesi cinque dei sei studenti responsabili di minacce e violenze nei confronti del loro professore d'italiano in un istituto tecnico di Lucca, riprese in video e pubblicate poi in rete. E' quanto ha deciso il consiglio di istituto, precisando che per tre ragazzi la sospensione sarà tale da comportare la bocciatura, mentre per altri due varrà fino al 19 maggio, consentendo l'ammissione agli scrutini.