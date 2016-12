15:07 - La Procura di Grosseto è intenzionata a chiedere oltre 20 anni di carcere nei confronti di Francesco Schettino, come unico responsabile del naufragio della Costa Concordia. Lo ha detto a margine dell'udienza il procuratore, in una pausa dell'interrogatorio all'ex comandante. Per i vari reati, Schettino potrebbe essere condannato a 22 anni.