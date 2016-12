4 gennaio 2015 Prato: un diciannovenne muore ucciso da un pirata della strada. E' caccia all'uomo Le immagini delle telecamere hanno confermato che il giovane, Giancarlo Ravidà, è morto dopo essere stato investito da un'auto. I genitori autorizzano la donazione degli organi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:35 - E' stato vittima di un pirata della strada Giancarlo Ravidà, il 19enne trovato sabato sera in gravissime condizioni su un marciapiede di via Valentini a Prato. All'ospedale fiorentino di Careggi sono già stati avviati gli accertamenti di morte. A far ipotizzare l'incidente le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze di alcuni giovani che sono usciti da una pizzeria dopo aver sentito uno schianto.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale: le indagini sono affidate alla squadra mobile di Prato. Le immagini delle telecamere della zona hanno confermato che il 19enne, che stava tornando a casa, è stato investito da un'auto che ha poi proseguito la sua corsa.



La polizia sta cercando di rintracciare il mezzo che lo ha falciato e il conducente che ha proseguito la sua corsa senza lanciare alcun allarme. Alcuni degli amici di Giancarlo, in queste ore, stanno lasciando commenti addolorati e increduli sul profilo Facebook del giovane.



Chi è Giancarlo - Il giovane è figlio di un medico dentista. Ha frequentato il liceo classico a Foggia, città di cui è originario e dove ha vissuto fino a pochi mesi fa, quando si è spostato con la famiglia a Prato. Ravidà avrebbe compiuto 20 anni il 25 gennaio.



I genitori donano gli organi - Secondo quanto si apprende dal policlinico fiorentino di Careggi, dove è stata effettuata l'autopsia sul corpo, i genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi.