Prato, si finge malata per anni: prof organizzava eventi in tutta Italia

La guardia di finanza di Vercelli ha smascherato una professoressa di Prato che dal settembre 2009 si è data in malattia, ma che in realtà nel corso di questi anni ha organizzato eventi e concerti in tutta Italia. La donna è stata segnalata alla Corte dei Conti per un danno erariale quantificato in oltre 124mila euro. Per ben quattro anni avrebbe strumentalizzato una patologia per prolungare il periodo di malattia e beneficiare dei giorni liberi.