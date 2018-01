Prato, incendio in un appartamento: 3 feriti, uno è grave

Un grosso incendio si è sviluppato in un appartamento di due piani a Prato, nella Chinatown della città. Tre persone di origine cinese sono rimaste ferite: un uomo è in gravi condizioni. Gli altri due feriti, un uomo e una donna, sono stati ricoverati rispettivamente a Prato e all'ospedale di Careggi a Firenze, ma non sarebbero in pericolo di vita. Complessivamente il 118 ha assistito 11 persone, molte delle quali intossicate dal fumo.