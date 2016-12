Prato, bimbo muore sotto furgone

Un bimbo di 18 mesi, di nazionalità cinese, è morto dopo esser stato travolto da un furgone. E' successo a Carmignano, in provincia di Prato, sul piazzale di una ditta di abbigliamento. L'uomo alla guida del mezzo, dipendente dell'azienda, non si è accorto della presenza del piccolo e l'ha colpito in fase di manovra. Il bimbo è morto sul colpo.