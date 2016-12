Prato, baby gang rapina tre 14enni

23:41 - Circondati e minacciati da una decina di ragazzi, sono stati costretti a consegnare loro il denaro che avevano in tasca, 75 euro. E' successo in un centro commerciale di Prato. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia: gli agenti sono riusciti a bloccare un 15enne, che alla vista della volante aveva cercato di fuggire attraverso i campi. Le vittime, tre 14enni pratesi, lo hanno riconosciuto come uno degli aggressori.