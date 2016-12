Pontedera, sotto l'effetto della cannabis travolge e uccide una donna sulle strisce: subito rilasciato

Una donna è stata travolta e uccisa sulle strisce da un pirata della strada a Pontedera , provincia di Pisa. L'assassino, un giovane diciannovenne neopatentato, è stato prelevato a casa sua dai Carabinieri per il nuovo reato di omicidio stradale , al quale si è aggiunta l'aggravante dell'uso di droga in quanto le analisi hanno confutato che fosse alla guida sotto effetto di cannabis. Il ragazzo rischiava dagli otto ai dodici anni di carcere, ma il pubblico ministero ha tenuto conto che il giovane era incensurato e poche ore dopo lo ha rimesso in libertà .



Linda Baglioni, 37 anni titolare di un bar a Pontedera, sabato notte si stava recando in un pub per trascorrere la serata in compagnia quando attorno alle 2:40 è stata travolta e uccisa sulle strisce. "Linda, una donna solare e amata da tutti ora non c'è più, e il suo assassino è già libero, non è giusto!", affermano gli amici. "E' inutile che si facciano leggi, se poi i magistrati rimettono in libertà coloro che uccidono" dichiarano i genitori della vittima.