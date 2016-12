Pistoia, tenta di uccidere a coltellate l'ex convivente e scappa: 34enne fermato

Una ragazza di 25 anni, Kelly Bonacchi, è stata accoltellata al suo rientro a casa dall'ex convivente a Momigno, una frazione del comune di Marliana ( Pistoia ). L'uomo, Emanuele Nelli, un 34enne di Lamporecchio, si è dato alla fuga prima di consegnarsi ai carabinieri: è in stato di fermo. La 25enne, trovata ferita in strada, sarebbe stata colpita da una dozzina di fendenti, ma non sarebbe in pericolo di vita: è ricoverata all'ospedale di Pistoia.

Speronata in auto e poi aggredita - Da quanto emerso, tutto è avvenuto verso le 20 di venerdì. L'ex convivente ha atteso la 25enne fuori dall'abitazione e quando la ragazza è salita in auto, l'ha seguita e poi l'ha speronata con il suo mezzo. Sceso quindi dall'auto, ha rotto il finestrino della vettura della ex, aggredendola con un coltello e poi trascinandola fuori dall'abitacolo.



La colluttazione e l'intervento della madre - Nella colluttazione, entrambi sono caduti in una piccola scarpata adiacente alla carreggiata. Nel frattempo è intervenuta la madre della 25enne: secondo i carabinieri l'uomo, forse ripresosi dal raptus, avrebbe anche aiutato la donna a riportare sulla strada l'ex fidanzata, prima di darsi alla fuga.



La fine della fuga - Dopo che le forze dell'ordine lo avevano cercato per tutta la notte, Nelli si è presentato sabato mattina nella caserma dei carabinieri di Pistoia, accompagnato da un legale. E' stato sottoposto a fermo di pg, con l'ipotesi di reato di tentato omicidio. L'udienza di convalida del fermo non si dovrebbe svolgere prima di lunedì.



L'uomo era già stato denunciato - Il coltello è stato ritrovato nel fossato dove i due ex conviventi sono caduti. Già ad agosto il 34enne era stato denunciato per percosse e rapina del cellulare nei confronti della sua ex e aveva ricevuto il divieto di frequentare luoghi in cui potesse trovarsi anche la giovane.