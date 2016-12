Pistoia, studente tedesco muore cadendo dal terrazzo: forse suicidio

Uno studente tedesco di 17 anni, in gita in Toscana con la scuola, è morto dopo essere precipitato dalla terrazza di un albergo a Montecatini Terme (Pistoia). Il ragazzo faceva parte di una comitiva che in questi giorni sta visitando la regione e aveva scelto la città termale quale base per il soggiorno. Da una prima ricostruzione sembra che sia caduto da un balcone situato al terzo piano.

Ipotesi suicidio - C'è anche quella del suicidio tra le ipotesi dietro la morte del giovane, secondo fonti investigative. In attesa dei risultati dell'esame esterno sulla salma, sulla base degli elementi raccolti finora gli inquirenti ritengono probabile che il giovane si sia volontariamente tolto la vita.



Lo studente aveva preso alloggio con compagni e insegnanti, in tutto una quarantina di persone provenienti dalla Bassa Sassonia, all'hotel Querceta, alla periferia della cittadina. La tragedia intorno alle 21, dopo cena, quando i ragazzi erano tornati in camera per prepararsi per l'uscita serale.