Pistoia, rapina in villa: imprenditore cinese legato e imbavagliato

Paura nella notte per un imprenditore cinese abitante ad Agliana, in provincia di Pistoia. Poca prima delle tre tre individui mascherati con cappuccio e sciarpe si sono introdotti nella sua palazzina sorprendendo la vittima alle spalle e colpendola con alcuni schiaffi. L'uomo è stato legato e imbavagliato e i banditi hanno portato via 5000 euro in contanti e due cellulari.