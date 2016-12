Pistoia, presa la banda dei rumeni: era il terrore di bar e tabaccherie

Erano diventati il terrore di bar e tabaccherie nella zona tra Pistoia e Firenze. Cinque rapine messe a segno in due mesi con una violenza inaudita: tronchi di legno usati come ariete per sfondare le vetrine, tombini divelti per spaccare porte, calci e pugni contro i vetri per riuscire a entrare negli esercizi commerciali e fare razzia di tutto. Presi dalla polizia i cinque romeni autori dei raid. A incastrarli i video delle telecamere a circuito chiuso.