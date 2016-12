Pistoia, investe anziana e fugge

Una donna di 79 anni è stata investita da un'auto, che non si è fermata a prestarle soccorso, mentre percorreva in bicicletta un tratto del viale Adua a Pistoia. L'anziana subito soccorsa ha riportato un politrauma ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Sono in corso le ricerche dell'auto che ha investito l'anziana ciclista.