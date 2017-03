Pistoia, incendio in un'abitazione: morto uno dei due inquilini

I vigili del fuoco hanno salvato una persona, mentre un'altra invece sarebbe morta, in un intervento in un'abitazione nella notte ad Agliana (Pistoia) per un incendio. I pompieri sono intervenuti con tre squadre e secondo prime informazioni hanno soccorso due persone nell'appartamento. Però, mentre una è considerata salva, di un'altra il personale del 118 andato sul posto ha constatato la morte. Da accertare le cause dell'incendio.