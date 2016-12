Pistoia, disoccupato sale su gru

Si è arrampicato su una gru alta oltre 20 metri e vi è rimasto per circa un'ora, prima di decidere di scendere. E' accaduto nel cantiere dell'ex Breda di Pistoia, protagonista un 50enne della provincia di Lucca che, secondo quanto avrebbe spiegato alla polizia, si troverebbe a passare un momento critico: avrebbe perso infatti il lavoro, la famiglia e la casa. Una volta tornato a terra, l'uomo è stato accompagnato in Questura per accertamenti.