Pistoia, 20 bimbi intossicati

Almeno venti bambini della scuola elementare di Ramini (Pistoia) hanno accusato malori dopo essere stati alla mensa. Alcuni genitori hanno quindi deciso di chiamare l'Asl per far controllare il cibo servito. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte della Asl3, che sta cercando di capire il nesso causale tra i sintomi avuti dai bambini e il cibo che hanno mangiato. L'unica pietanza in comune servita sarebbe stato il formaggio.