Pistoia, 15 scout perdono sentiero: rintracciati dal Soccorso alpino

Un gruppo di 15 scout, che si era disperso sulla montagna pistoiese, è stato rintracciato dal Soccorso alpino. L'allarme era stato lanciato dagli stessi ragazzi che non riuscivano più a ritrovare la strada del ritorno; forse a causa del buio hanno perso il sentiero che stavano percorrendo. I giovani, che stanno tutti bene, sono stati raggiunti dagli operatori in un punto particolarmente impervio e non coperto dal segnale telefonico.