Pisa, vigilessa ferita da venditore ambulante durante controlli

Torre di Pisa

Un'agente della polizia municipale di Pisa è rimasta ferita durante un sequestro di merce abusiva in Piazza dei Miracoli a Pisa. La vigilessa ha riportato una lieve ferita al braccio, giudicata guaribile in otto giorni, a seguito della resistenza opposta da parte del venditore abusivo che stava controllando, che non si rassegnava a cederle la merce.