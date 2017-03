C'erano i corpi di tre persone nell'abitacolo di un 'auto precipitata nella notte tra sabato e domenica nel fiume Serchio, in provincia di Pisa . I tre uomini ritrovati all'interno del veicolo, una Volkswagen Passat, sono di nazionalità romena e tra loro parenti. I loro familiari avevano segnalato ai carabinieri la loro scomparsa. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente.

L'auto è caduta in acqua dopo aver sfondato il parapetto di un ponte a Ripafratta. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un quarto uomo. Sembra infatti che i tre morti in auto, tutti di età compresa fra i 35 e i 45 anni, si fossero allontanati da casa per andare a prendere un altro loro amico, di cui per il momento non c'è traccia.



La presenza dell'auto in acqua è stata segnalata da alcuni residenti, che hanno notato e indicato a una pattuglia della polizia locale che era stata danneggiata una spalletta del ponte sul fiume, completamente divelta. "Per risistemare la zona è stato inviato il personale comunale - dice il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio -. I nostri addetti, dopo aver notato alcune chiazze di gasolio, si sono affacciati sul corso d'acqua, scoprendo così l'auto che era precipitata sotto".