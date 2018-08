Pisa, trovato un teschio in spiaggia San Rossore

Il passante, che ha voluto restare anonimo, ha telefonato ai carabinieri forestali per informarli della sua macabra scoperta. Il reperto, costituito dalla parte posteriore di una calotta cranica e almeno cinque vertebre, è stato poi recuperato dai militari e portato all'istituto di medicina legale di Pisa.



Il piede ritrovato il 31 luglio aveva ancora lembi di carne attaccati, mentre il teschio risalirebbe a un'epoca assai più antecedente: per il piede umano si parla di qualche settimana in acqua, mentre per il teschio si stimerebbero alcuni mesi.