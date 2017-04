Pisa, tenta di uccidere il figlio e si suicida: salvo il bambino

Ha tentato, senza riuscirci, di uccidere il figlio di nove anni e si è tolto la vita. La tragedia familiare è accaduta a Montecatini Val di Cecina, nel Volterrano (Pisa), dove un 43enne della provincia di Firenze è stato trovato morto in auto. Salvo il bambino. Secondo i carabinieri, per tentare l'omicidio-suicidio l'uomo avrebbe usato una bombola di gas, trovata dai militari nell'abitacolo. Il bimbo sarebbe uscito dall'auto mettendosi in salvo.