Pisa, si ribalta bus navetta all'interno dell'ospedale Cisanello: morto l'autista

La vittima, morta sul colpo, lavorava per la ditta "Angelino" di Caivano (Napoli) che aveva vinto l'appalto per fornire il servizio nell'ospedale toscano. Secondo una prima ricostruzione, il bus si sarebbe ribaltato nei pressi del Pronto soccorso, mentre viaggiava lungo un rettilineo. All'improvviso il veicolo avrebbe avuto uno scarto sulla sinistra, sfondando con il fianco una ringhiera e precipitando in una discesa di servizio sottostante, circa due metri, chiusa al traffico veicolare.



I feriti sono stati tutti ricoverati al vicino Pronto soccorso, ma sembra che nessuno sia in gravi condizioni.