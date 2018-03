Pisa, si lancia dal balcone dopo aver ucciso la moglie con un cacciavite: morto un 97enne

Prima ha piantato un cacciavite dietro la nuca della moglie inferma e poi si è lanciato nel vuoto dal balcone della loro abitazione al terzo piano di un palazzo nel centro di Pontedera (Pisa). L'uomo, 97 anni, è morto dopo essere stato trasferito in ospedale in codice rosso assieme alla donna, 86 anni, morta dopo qualche ora di agonia. Non è escluso che l'anziano abbia agito per porre fine alle sofferenze della consorte.