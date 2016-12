Pisa, sciame api terrorizza turisti

Uno sciame di api ha creato apprensione tra i turisti in coda per visitare la Torre pendente a Pisa. Centinaia di insetti hanno in pochi secondi preso d'assalto la recinzione in metallo che circonda il monumento spaventando decine di adulti e bambini. L'episodio è avvenuto in serata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di un apicoltore per ripristinare la normalità. Per un quarto d'ora il campanile è rimasto parzialmente chiuso.