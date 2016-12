Pisa, precipita in dirupo e muore

Una donna di 90 anni, Dina Valeri, è morta a Luciana, nel comune di Fauglia (Pisa), dopo essere caduta in un dirupo all'interno del suo giardino. L'anziana è precipitata per circa 10 metri. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, una delle quali specializzata in tecniche speleoalpinistiche per raggiungere la vittima e procedere al recupero. Sul luogo anche il personale del 118 che ha potuto solo constatare la morte dell'anziana.