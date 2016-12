Pisa, insulti e lettere anonime a studentessa nera: "non può avere 10"

15:16 - "Non si è mai vista una negra che prende 10 a diritto". E' uno degli insulti rivolti a una studentessa di colore pisana e contenuti in una lettera anonima. E' stato il padre a denunciare l'ennesimo episodio. Oltre alle offese, alla ragazza sono stati strappati anche quaderni e libri. E' in coincidenza con la pubblicazione degli scrutino che la 14enne ha cominciato a ricevere le lettere anonime: in tutto sarebbero sei.

"I miei voti sono abbastanza alti - spiega la ragazza che in futuro vuole fare l'avvocato -. A diritto ho il massimo perché è una materia che mi piace e mi trovo bene con la professoressa".



Le lettere, secondo quanto racconta Il Tirreno, sono sei: quattro scritte al computer e due a mano su fogli a quadretti. "Hanno anche scritto che non esiste che una negra possa diventare avvocato. Sinceramente non ho sospetti. È una situazione che mi fa stare male perché sapere che in classe c'è gente che pensa queste cose di me è davvero doloroso", racconta la ragazzina. Il padre è andato anche in classe per parlare ai compagni della figlia, ma non ha ricevuto le risposte che aspettava ma soltanto indifferenza.