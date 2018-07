Pisa, ha una reazione allergica dopo cena: muore 24enne, attesa l'autopsia

Una 24enne è morta domenica sera dopo avere cenato in un ristorante del Pisano, in seguito a una violenta reazione allergica che le ha procurato una fortissima crisi respiratoria mentre si trovava in auto con il fidanzato. La vittima, Chiara Ribechini, è deceduta durante i soccorsi del 118. Con sé aveva sempre i farmaci necessari a gestire le sue reazioni, ma questa volta non sono stati sufficienti a salvarla. Il locale è stato posto sotto sequestro.