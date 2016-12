Pisa, fiamme in un campeggio

Paura in un campeggio a Calambrone, sul litorale pisano. Giovedì sera si è sviluppato un incendio per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro automezzi ed è stato necessario anche evacuare alcuni ospiti del campeggio: alcune persone, tra le quali un disabile, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Nel rogo non ci sono stati feriti.