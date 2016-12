Pisa, da 9 mesi dimenticata all'obitorio nonostante l'eredità record

Nella vita amava i gatti e i suoi studenti. Per questo aveva lasciato scritto nel testamento che la sua eredità, circa 800mila euro, dovevano andare a un'associazione animalista e all'università della sua città per borse di studio. Ma, una volta morta, è stata dimenticata dal mondo: non ha parenti prossimi e da nove mesi il suo corpo giace in una cella frigorifera dell'ospedale di Pisa, la sua città. Protagonista di questa triste vicenda un'ex insegnante delle elementari, Fiorella Fanali.