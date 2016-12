Pisa, bimba muore soffocata in una scuola materna comunale

Una bambina di sei anni è morta soffocata in una scuola materna comunale di Pisa . Sull'episodio indaga la polizia. Sul posto è intervenuto subito anche il personale del 118 che ha provato a rianimarla senza riuscirvi. Secondo le prime informazioni la bambina, che sarebbe disabile, avrebbe messo in bocca una spugna che le ha poi ostruito le vie respiratorie.

La bambina si trovava in un'area comune quando ha ingerito l'oggetto. Le educatrice e il personale di sostegno si sono accorti del dramma quando la piccola A.M. già non respirava più. L'aula è stata posta sotto sequestro dalla polizia. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno e subito dopo sono stati chiamati tutti i genitori per riprendere i figli e portarli a casa. La scuola avrebbe dovuto ospitare un seggio elettorale.