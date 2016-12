Pisa, bimba morta: arrestato il compagno della madre

E' stato arrestato, e trasferito in carcere al Don Bosco, il compagno della madre della bambina di tre anni morta in casa mercoledì sera a Calambrone, frazione balneare di Pisa. L'uomo, un serbo di 33 anni, già segnalato per furto, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti sia della piccola sia di sua madre. Sul corpo della bambina erano presenti evidenti ecchimosi e tumefazioni.