Pisa, attore resta strangolato durante una scena di impiccagione: ricoverato, è grave

Il volto era coperto da una maschera, ma il corpo tremante l'ha convinta a intervenire. Dopo aver dato l'allarme, ha adagiato il corpo a terra e ha chiamato il 118 che ha immediatamente trasferito il ragazzo, già privo di coscienza, in ospedale.



L'attore è in coma e le sue condizioni sono giudicate gravissime dai medici del reparto di rianimazione dove è ricoverato dalla notte scorsa.



Quando è avvenuto l'incidente nel teatro si stavano svolgendo sei diversi spettacoli in altrettante sale di rappresentazione per un evento collettivo intitolato "Miraggi. Una notte al Lux", che era iniziato alle 22.30 e sarebbe proseguito fino all'alba.



Incidente in scena? - Sono l'incidente e il tentato suicidio in scena le ipotesi su cui stanno indagando gli inquirenti per fare luce sulle cause dell'incidente occorso al 27 anni di Brunate (Como). Dopo il sopralluogo della polizia, però, si fa sempre più lontana l'ipotesi del tentato suicidio. Secondo i primi rilievi infatti l'allestimento nel teatro non rispettava i requisiti previsti dalla normativa vigente sul rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. I presenti (alcune decine di persone tra pubblico e protagonisti degli spettacoli) sono stati interrogati, mentre è stato accertato che l'attore ricoverato aveva deciso di "mettere in scena un suicidio". La performance del giovane si svolgeva nel giardino interno del teatro dove era stata sistemata la corda attorno a un fico con un cubo sopra il quale appoggiare i piedi.



La madre esclude il tentato suicidio - "Mio figlio era sereno e dunque escludo che abbia tentato di uccidersi mentre era in scena". Lo ha detto la madre di Schumacher prima di aggiungere: "Mi piacerebbe incontrare la ragazza che lo ha salvato, vorrei ringraziarla per la sua prontezza".



Teatro sotto sequestro - La polizia ha posto sotto sequestro la sala dell'incidente. Il teatro, come si legge sullo stesso sito internet della struttura, è situato all'interno dell'antico complesso ecclesiastico di cui fa parte anche la chiesa di Santa Caterina D'Alessandria, nel centro di Pisa. Sempre sul sito si spiega che a gestirlo è l'associazione The Thing, un gruppo di ragazzi "che da qualche anno organizza concerti, reading, proiezioni, spettacoli a Pisa e in provincia".



Gli agenti della mobile stanno sentendo più persone possibili, non solo tra i presenti ma anche amici e familiari del giovane per ricostruire la sua vita e scoprire un eventuale disagio. Al momento si sa solo che recentemente aveva perso il padre.