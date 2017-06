Pisa, adescava minori su Facebook: pedofilo condannato a 9 anni

Un'ex autista di scuolabus 43enne è stato condannato dai giudici del tribunale di Pisa a 9 anni e 10 mesi di reclusione per prostituzione minorile, violenza sessuale su minori, atti sessuali con minori, adescamento e stalking. I fatti risalirebbero al 2013. L'uomo è già detenuto per una condanna a nove anni di reclusione per reati analoghi compiuti nel 2011.