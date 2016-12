Pisa, 2 maestre maltrattavano bimbi: incastrate dalle telecamere

Due maestre di una scuola elementare di Santa Croce sull'Arno (Pisa) sono state sospese dal servizio per maltrattamenti compiuti sugli alunni della prima classe. Alle due insegnanti è stato notificata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per un mese. Decisivo per le indagini, partite da una segnalazione, l'ausilio di telecamere sistemate all'interno della scuola.