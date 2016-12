Piombino, muore in incidente: l'amico va a casa e gliela svaligia

E' successo sabato pomeriggio, ma solo ora se n'è avuta notizia. Il ladro, un piombinese di 43 anni già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per furto, aggravato da abietti motivi, dai carabinieri che lo hanno fermato sotto la sua abitazione mentre stava uscendo a bordo dello scooter rubato.



A seguito della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto tutto il resto della refurtiva, computer, due cellulari, videocamera e fotocamera, nonché una decina di orologi da collezione che sono stati riconsegnati insieme allo scooter ai familiari del sessantottenne. I carabinieri, avevano avviato subito le indagini dopo aver ricevuto domenica pomeriggio la denuncia di furto dal fratello della vittima che csi era recato a casa per recuperare gli abiti con cui seppellirlo. Ed è stato lui ad accorgersi del furto. Ma il ladro, non proprio scaltro, era anche vicino di casa del 68enne e lo scooter appena rubato era stato parcheggiato proprio lì davanti. E' stato quindi facile per i militari risalire al colpevole.