Picchia anziana, badante arrestata Pisa, incastrata da video shock

16:41 - I carabinieri del nucleo investigativo di Pisa hanno arrestato una badante marocchina di 20 anni. L'accusa per Hasna Lembarki è quella di maltrattamenti ai danni di un'anziana. La giovane è stata incastrata anche dalle drammatiche sequenze delle violenze e delle vessazioni inferte alla vittima, 92 anni, filmate e riprese da microspie e telecamere installate nell'abitazione.

Schiaffi, spinte, insulti e atteggiamenti di una crudeltà inauditi perpetrati per settimane. La 22enne è ora accusata di maltrattamenti in famiglia, lesioni e ingiurie con l'aggravante della crudeltà perché compiuti su una donna anziana e con "minorata capacità di difendersi".



Gli investigatori prima di procedere all'arresto hanno collocato nell'abitazione alcune telecamere che hanno documentato, senza lasciare dubbi, le violenze consumate. Erano stati i vicini di casa a dare l'allarme dopo avere udito provenire urla disperate dall'appartamento dell'anziana, mentre i familiari della donna non si erano mai accorti di nulla.



Per due settimane le videocamere e microspie hanno documentato maltrattamenti e vessazioni. La straniera approfittava delle condizioni dell'anziana: la picchiava, la insultava e la minacciava al punto che lei, benché lucida e consapevole, era stata completamente soggiogata e ha avuto paura anche di denunciare le percosse subite.